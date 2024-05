Mattarella a Roccella -far tacere è contro civiltà e Costituzione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il Presidente della Repubblica Sergioha telefonato alla ministra per la Famiglia Eugeniaper esprimerle solidarietà per quanto accaduto stamattina agli Stati Generali della natalità, sottolineando che: "Voler mettere achi la pensa diversamente contrasta con le basi dellae con la nostra".

Roccella contestata, De Palo: segnale brutto, prendiamo ledistanze - roccella contestata, De Palo: segnale brutto, prendiamo ledistanze - Roma, 9 mag. (askanews) – La contestazione è “un segnale brutto da cui prendiamo totalmente le distanze”: lo ha detto Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità, commentando l’episodio ...