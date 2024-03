Il Marsiglia ‘batte il 5’ all’Inter | Nantes battuto Quarto posto vicino

ATP Indian Wells: Nardi batte Zhang e vola al terzo turno: Nel primo turno di Dubai è riuscito ad impensierire Rublev ed ha raggiunto i quarti di finale a Marsiglia battendo Aliassime. Primo set: Nardi c'è, Zhang no Nardi parte subito aggressivo e in fiducia ...

Andata ottavi di finale Europa League: poker Roma e Milan, Liverpool travolgente - UEFA Europa League: ...- Villarreal 4 - 0 Pierre - Emerick Aubameyang segna una doppietta nel 4 - 0 del Marsiglia contro i ... AC Milan - Slavia Praha 4 - 2 Il Milan batte lo Slavia Praga 4 - 2 nell'andata degli ottavi di ...

Serie A, Virtus batte Milano 84-75 e ribalta la differenza canestri: 17 punti per Belinelli: Serie A, Virtus batte Milano 84-75 e ribalta la differenza canestri: 17 punti per Belinelli: Nel derby d’Italia Bologna mantiene la testa dall’inizio alla fine grazie al tiro da 3 (50%). Il capitano fa 5/7 dall’arco Non c’è stata partita tra Virtus Bologna e Olimpia Milano nella riedizione ...

ATP Indian Wells: Nardi batte Zhang e vola al terzo turno: ATP Indian Wells: Nardi batte Zhang e vola al terzo turno: Prima vittoria in carriera per Luca Nardi contro un top 50, prima volta al terzo turno di un Masters 1000. Superato in tre set Zhizhen Zhang, ora avrà la possibilità di incontrare il n. 1 del mondo No ...

Ligue1: Montpellier vince a Nizza 2-1, chiude Marsiglia-Nantes: Ligue1: Montpellier vince a Nizza 2-1, chiude Marsiglia-Nantes: Secondo è il sorprendente Brest, che gioca la gara più attesa in casa del Lens. Compiti non complicati per gli inseguitori Monaco, Lilla e Nizza. Il Marsiglia, ripartito dopo l'addio di Gattuso, ...