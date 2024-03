Conte e Salvini tornano insieme | asse contro il Sistema Elezioni dopo l' estate Meloni con FI | Calenda e Renzi

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Scenari. Ipotesi. Rumor. Ma in politica di certezze non ce ne sono e spesso, anzi quasi sempre, due più due non fa quattro ma fa anche cinque o sei. Tutto ciò per spiegare che sottotraccia, dietro le quinte, si ragiona su possibili svolte e colpi di scena, tanto nella maggioranza quanto... Segui su affaritaliani.it

Meloni attacca: noi coesi, all’opposizione non riesce stesso miracolo - Roma, 20 mar. (askanews) – “Non è sostenibile la tesi per la quale la posizione del governo italiano, oggi, al cospetto del mondo che ci guarda, non sia chiara in tema di Ucraina”. Perché a parlare so ...askanews

Meloni abbraccia Salvini, sull’Ucraina “contano decisioni e voti” ma lo strappo su Putin resta: bagarre con Pd e M5S - Abbraccio a favore di telecamere tra Meloni e Salvini alla Camera, ma l’alleato leghista va via dopo 10 minuti: tra i due restano le distanze ...unita

