Marcello Sacchetta torna a parlare di Stefano De Martino | Ecco perché mi manca

(Di martedì 7 maggio 2024) Di recenteha parlato del suo rapporto conDedestando scalpore e curiosità. Una volta i due erano legati da una stretta amicizia e da una collaborazione professionale ad Amici Maria De Filippi, ma ora le cose sono cambiate. Una delle domande più frequenti cheha ricevuto dai suoi seguaci su Instagram riguarda proprio il rapporto con il conduttore di Rai2. In risposta a un utente che gli chiedeva esplicitamente se fossero ancora amici,ha svelato una verità sorprendente: "Io lo chiamo, ma lui non mi risponde. Ho smesso di chiamarlo. Aspetto che mi chiami lui. Vediamo se siamo ancora amici, vi aggiornerò". L'ultima volta che i due sono stati visti insieme risale al febbraio 2022, quandoè stato ospite a ...

