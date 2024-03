La morte del 12enne Andrea Vincenzi | folla ai funerali | Quello che è successo è un' ingiustizia

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 2 marzo 2024) «Viviamo in un mondo di ingiustizie dove bisogna sperare di trovare la persona giusta nel momento giusto per poter continuare a vivere, come se fossimo dei numeri del lotto da estrarre a sorte. La tua prematura scomparsa è un’. Si cercherà un colpevole o una scusa, ma non servirà comunque a niente». Così il papà di un compagno di squadra di, il dodicenne di Castiglione...