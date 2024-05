Una nuova tragedia a Salerno . In città, un uomo, dall’età stimata attorno ai 60 anni, è improvvisamente deceduto questa mattina a causa di un arresto cardiocircolatorio. Come riportato dal sito web pangeapress.it, intorno alle 7.20 di questa ...

Malore fatale, impiegato muore al lavoro in ospedale - malore fatale, impiegato muore al lavoro in ospedale - Grosseto, 9 maggio 2024 – Un uomo di 61 anni, Stefano Conti, è morto mentre lavorava all’interno dell’ospedale Misericordia di Grosseto. I colleghi lo hanno trovato seduto alla scrivania, chino sul ...

Tragedia a Salerno: malore fatale, 60enne muore mentre passeggia per via Cavaliero - Tragedia a Salerno: malore fatale, 60enne muore mentre passeggia per via Cavaliero - StampaTragedia a Salerno. Un uomo, dall’apparente età di circa 60 anni, è deceduto questa mattina per arresto cardiocircolatorio. E’ accaduto – come riporta il sito web pangeapress.it – intorno alle 7 ...

Chi è Davide Patron, l’influencer che insegna inglese colto da malore sul treno e salvato dagli altri passeggeri: “C’è mancato poco” - Chi è Davide Patron, l’influencer che insegna inglese colto da malore sul treno e salvato dagli altri passeggeri: “C’è mancato poco” - Chi è Davide Patron Il 25enne "social-prof" di inglese è vivo per miracolo dopo essere stato colto da arresto cardiaco mentre era in treno.