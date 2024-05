Malore fatale - autista e gestore di un pub muore a 48 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Arcidosso (Grosseto), 8 maggio 2024 – Insieme alla moglie Sabina gestiva il Wish Pub, locale molto conosciuto alle porte del centro storico di Arcidosso, ma di giorno era anche e soprattutto un apprezzatodi Autolinee Toscane. Il paesino dell’Amiata è in lutto per la scomparsa di Gonippo Bramerini, 48, molto conosciuto in paese. L’uomo si è sentito male mentre era in garage, pare un infarto, e per lui non c’è stato niente da fare. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile ad Arcidosso e in tutto il territorio amiatino. Pippo, così tutti lo chiamavano abbreviando quel nome originale che si portava all’anagrafe, aveva 48ed era un ragazzone, di quelli con la barba bianca brizzolata e il sorriso sulle labbra stampato. Chi lo conosceva ricorda in primo luogo il suo carattere gioviale e sempre sorridente, ma anche la ...