Lotteria | non è mica sempre Natale O forse sì

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 30 marzo 2024), il regalo fuori stagione ha addirittura superato le aspettative: unbis assolutamente indimenticabile. Magari è capitato anche a noi e non lo abbiamo mai scoperto. Oppure, chissà, ad una persona a noi vicina. La verità è che, sebbene tutto ciò possa sembrare assurdo, molto semplicemente potrebbe succedere a tutti. Presi come siamo da mille cose e da altrettanti impegni, non c’è davvero niente di strano in quello che stiamo per raccontarvi. Pixabay – ilveggente.itVi sarete peraltro già imbattuti, in passato, in una storia simile a questa. Perché non è raro, appunto, che una persona dimentichi di aver giocato al Lotto, al Superenalotto o al Gratta e vinci. E che, proprio per questo motivo, non scopra mai di aver vinto. Qualcuno lo ha addirittura scoperto in ritardo, talvolta, quando il tempo a disposizione per riscuotere il premio era, ...