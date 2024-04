Vera inclusione attraverso lo sport | l’Olympia Athletic Team premiata alla Camera

“La nuova sfida per il trasporto pubblico italiano è quella di intercettare la transizione energetica attraverso la neutralità e l’appropriatezza per migliorare la qualità della vita dei cittadini e del servizio offerto attraverso i nuovi mezzi. Abbiamo promosso un convegno di riflessione sulla IA ... Continua a leggere>>

Andrea Della Cioppa , è un chinesiologo, personal trainer e imprenditore nel settore del fitness e del benessere. Tramite ADCSALUTESPORT , da lui fonda to, ha aiutato tante donne e uomini a raggiungere una migliore forma fisica, attraverso programmi di allenamento online con lo scopo non solo di

"Move People Through the Wonders of sport" è il nuovo purpose presentato dal brand sportivo multispecialista Decathlon Italia. Un purpose che ha alla base un'ambiziosa strategia: portare lo sport, innovativo e sostenibile, a tutti e tutte.

