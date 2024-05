LIVE Arnaldi-Mayot 3-6 - 7- - ATP Roma 2024 in DIRETTA | a un passo dal barat -o, il ligure reagisce e raddrizza la partita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Ottimo recupero di, fa ancora meglio. 0-15 Lungo il dritto di. Dai questo inizio di 3° set!3-6, 7-5! CHIUDE STAVOLTA DA 40-0! Soffrendo e sudando sette camicie, si va al set decisivo. 40-0 Servizio slice vincente! 30-0 Sotto la rete il dritto in palleggio di. Più paziente adesso, ma solo negli ultimi due game. 15-0 Servizio, dritto e altro GRANDISSIMO SMASH! 6-5 PALLA CORTA VINCENTE IN CONTROPIEDE DI. Forse, l’ha girata! 40-A Non ci credo, è buona la risposta di dritto lungolinea del! 40-40 Implacabile, prima vincente. 40-A LUNGOOO il rovescio di! ...