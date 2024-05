LIVE Canoa velocità - Preolimpico Szeged 2024 in DIRETTA | subito Burgo e Craciun a caccia del pass olimpico

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.03: Nel finale cambia tutto ma purtropposi deve accontentare del sesto posto. Vince il bielorusso Yurenia, che ha piazzato un grande finale, secondo posto per il danese Poulsen. E’ mancato qualcosa nel finale all’azzurro 16.03: Sempre Austria, Danimarca e Russia a 250 dall’arrivo 16.02: A metà gara sempre Austria, Danimarca, Russia,è staccato, quinto 16.01: Ai 250 Austria, Danimarca Russia 15.59: Questi i protagonisti della prima finale di oggi, il K1 1000: Vladyslav VOLOSHIN 1 UKR Samuele2 ITA Samuel BALAZ 3 SVK Aleh YURENIA 4 AIN Maxim SPESIVTSEV 5 AIN Timon MAURER 6 AUT Rene Holten POULSEN 7 DEN Ronan FOLEY 8 IRL Bojan ZDELAR 9 SRB 15.58: Serve un’impresa anche ad Olympia Della Giustina nella finale del C1 200 15.55: In campo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e ultima giornata della qualificazione olimpica in programma a Szeged in Ungheria. La corsa verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024 si avvicina ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.58: per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle 16.00 per le Quattro finali. Buona giornata! 12.57: Saranno dunque Quattro gli equipaggi azzurri in finale dalle ore 16.00 a ...

Calendario Preolimpico canoa velocità 2024 oggi: orari 9 maggio, tv, streaming, italiani in gara - Calendario Preolimpico canoa velocità 2024 oggi: orari 9 maggio, tv, streaming, italiani in gara - Oggi, giovedì 9 maggio, si concluderanno a Szeged, in Ungheria, le gare su base europea di qualificazione olimpica della canoa velocità: nella seconda ed ...

LIVE Canoa velocità, Preolimpico Szeged 2024 in DIRETTA: Samuele Burgo ci crede per il pass - LIVE Canoa velocità, Preolimpico Szeged 2024 in diretta: Samuele burgo ci crede per il pass - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla diretta LIVE della seconda e ultima giornata della qualificazione olimpica ...

“Qui avremo la possibilità di produrre un satellite a settimana”, ecco la fabbrica spaziale! - “Qui avremo la possibilità di produrre un satellite a settimana”, ecco la fabbrica spaziale! - Per il nuovo ‘Space Park’, il cui taglio del nastro è previsto per il 14 ottobre con i primi trasferimenti di personale già a metà maggio, Argotec assumerà altre 100 persone rispetto alle assunzioni g ...