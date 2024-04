Giro di Romandia 2024 - prima tappa Château d’Oex-Friburgo oggi in tv | canal - orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Dopo il breve prologo di 2 km di ieri,inizia finalmente ildicon la. I corridori saranno impegnati nei 165.7 km da. Adam Yates (UAE Emirates) e suo fratello Simon (Team Jayco) proveranno subito a mettersi al comando della corsa. La partenza è in programma alle 13.25, con arrivo intorno alle 17-17.30. Per quanto riguarda latv, ci penserà Eurosport, dalle 15.30. Per quanto riguarda lo, sempre dalle 15.30, lasi potrà seguire su Eurosport Player, Discovery Plus, Dazn, Sky Go e NOW Tv. SportFace.