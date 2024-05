Leverkusen-Roma semifinale Europa League - 09-05-2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficial - quo -e, pronostici Out Dyb -la, Azmoun accanto a Lukaku

Stasera la squadra di Daniele De Rossi si gioca l'accesso alla finale della manifestazione europea. Questa sera, 9 maggio, la Roma si gioca il pass per Dublino dove si giocherà la finale della Europa League . Per raggiungere il traguardo, per il ...

Le Formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen-Roma, match valido per il ritorno della semifinale di Europa League 2023/2024, in programma stasera alle 21.00. Si riparte dal 2-0 dell’andata in favore dei tedeschi, nettamente favoriti per approdare in ...