Formazioni ufficiali Bayer Leverkusen-Roma | ritorno semifinale Europa League 2023 2024

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ledi, match valido per ildelladi, in programma stasera alle 21.00. Si riparte dal 2-0 dell’andata in favore dei tedeschi, nettamente favoriti per approdare in finale. La squadra di De Rossi non parte però spacciata, anzi tenterà la rimonta, pur consapevole che non sarà facile contro una squadra che ha eguagliato lo storico record di imbattibilità del Benfica. Ecco le scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco. LEDI: In ...

Dopo la sconfitta subita nel match d’esordio in casa del Talleres Cordoba (1-2), il Sao Paulo si è rimesso in carreggiata ottenendo due importanti successi con Cobresal (2-0) e Barcelona Guayaquil (2-0) portandosi al secondo posto del Gruppo B con ...

Il Club America ha concluso al primo in classifica nel Clausura 2024 e affronta la Liguilla da favorito per la vittoria finale, mentre il Pachuca è dovuto passare attraverso i cosiddetti Play-In. I Tuzos però pochi giorni prima avevano conquistato ...

Silkeborg ed Aarhus GF daranno vita a una finale di Coppa molto aperta che oltre a valere la vittoria del trofeo in se, che sarebbe il secondo nella storia dei primi e il decimo in quella dei secondi ma a distanza di molti anni dall’ultimo trionfo ...

Atalanta-Marsiglia: dove vedere la semifinale in tv e streaming, orario e probabili formazioni - Atalanta-Marsiglia: dove vedere la semifinale in tv e streaming, orario e probabili formazioni - L'Atalanta è ad un passo dalla finale di Europa League, un traguardo che sarebbe storico per i bergamaschi e per la squadra di Gasperini. Prima, però, c'è da superare ...

Calcio, Ranking UEFA: Italia al primo posto. Il piazzamento diventa ufficiale. Anche per la Germania 5 squadre in Champions League - Calcio, Ranking UEFA: Italia al primo posto. Il piazzamento diventa ufficiale. Anche per la Germania 5 squadre in Champions League - Calcio, Ranking UEFA: Italia al primo posto. Il piazzamento diventa ufficiale. Anche per la Germania 5 squadre in UEFA Champions League.

La febbre da derby è a 178 “gradi” - La febbre da derby è a 178 “gradi” - Infermeria piena, infermeria vuota. Questo è indisponibile, quando poi invece sarà normalmente in campo e questo durerà fino alla comunicazione delle formazioni ufficiali che, poi, come è già accaduto ...