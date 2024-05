La Camera approva la legge anti-moschee - le opposizioni | “È incostituzionale e discriminatoria”

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Seta anche in Senato, laporterebbe alla chiusura di centinaia di luoghi di culto nati in spazi come negozi, garage e capannoni. Il ddl sarebbe applicabile ad altre religioni.

La Camera USA approva un disegno di legge che potrebbe vietare TikTok nel paese se ByteDance, la società madre dell’app, non taglierà i rapporti con la Cina. USA: Camera approva il ban di TikTok La Camera dei Rappresentanti degli USA ha approva to un ...

In aula il capogruppo di FdI e primo firmatario Foti ha parlato di locali inadeguati come garage e magazzini. La deputata Dem Ouidad Bakkali: "Ma quale idea di società avete?"

Se approvata anche in Senato, la legge porterebbe alla chiusura di centinaia di luoghi di culto nati in spazi come negozi, garage e capannoni ...

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Esprimo piena soddisfazione per l'approvazione definitiva da parte della camera dei Deputati, avvenuta all'unanimità, del Disegno di legge di ratifica dell'Accordo sulla ...

Dal caso di Piergiorgio Welby a quello di Sibilla Barbieri la questione del fine vita continua ad alimentare accesi dibattiti tra chi difende la libertà di scelta fino alla fine e chi ritiene che la v ...