“È tutto nero su bianco” Uomini e Donne | voci di un accordo segreto tra Maria De Filippi e Ida

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 aprile 2024) Uno trono così a, Ida Platano non se lo aspettava: con molta probabilità neppureDeche la dama bresciana l’ha voluta a tutti i costi. Per Ida sono giorni molto complicati questi. Sembra infatti vicino ad una decisione irrevocabile: quella di lasciare lo studio. Il motivo? Troppe delusioni. Nei giorni scorsi, infatti, era arrivata un’altra clamorosa segnalazione su Mario Cusitore beccato in un bed and breakfast in compagnia di una donna. Contro il cavaliere si è scagliato Tina Cipollari, mai tecon lui. >>“Gaia sostituita da lei”. Amici 23, annunciata la ballerina che prende il suo posto al Serale. Il suo nome tra le polemiche Ida non aveva creduto alla storia ma è inutile negare che l’ennesima segnalazione abbia ferito la dama. Quanto a Pierpaolo, non ...