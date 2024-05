Lady Oscar - a Milano la mostra per i 45 anni dell' anime

Zara, voce dei Cavalieri del re: «Le nostre sigle indimenticabili» - Zara, voce dei Cavalieri del re: «Le nostre sigle indimenticabili» - C’erano una volta I Cavalieri del Re. Basta ricordare il nome del gruppo per innescare immediatamente tra amici oggi quarantenni e cinquantenni un canto collettivo, perché tutti conoscono ancora a mem ...

Lady in the Lake, Natalie Portman è una giornalista investigativa nella prima immagine della serie - lady in the Lake, Natalie Portman è una giornalista investigativa nella prima immagine della serie - Apple ha pubblicato la prima immagine della nuova serie tv lady in the Lake, con protagonista Natalie Portman che sarà disponibile alla visione in piena estate su Apple TV+. Composta da sette episodi, ...

Una mostra per il compleanno di Lady Oscar - Una mostra per il compleanno di lady oscar - lady oscar la tua spada fischia non deludi mai” “Oh lady, lady oscar anche nella mischia vincere tu sai”. Chi non ricorda l’eroina di ben tre generazioni di fans che spegne quest’anno 45 candeline.