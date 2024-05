La Russa - contro il terrorismo fondamentali le leggi speciali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) "I rappresentanti delle Associazioni dei familiari delle vittime delsono i custodi di una storia di sofferenza, dolore e riscatto che è la nostra storia. La storia di un'Italia che non dimentica". A dirlo nell'Aula di Palazzo Madama è il presidente del Senato Ignazio Lanel suo intervento di apertura delle cerimonia per la Giornata delle vittime del. "Dal 1969, anno della strage di Piazza Fontana, oltre 15mila sono stati gli atti di varia natura legati alche hanno causato centinaia di morti e migliaia di feriti - aggiunge La- una violenza feroce e così spregiudicata da creare nei cosiddetti 'anni di piombo' un diffuso sentimento di paura, sgomento e insicurezza. Ma oggi vogliamo ricordare come lo Stato sia riuscito a sconfiggere chi voleva colpire al cuore ...