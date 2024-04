Il Clandestino storia vera serie tv | Edoardo Leo è Luca Travaglia | tra antiterrorismo e la Milano multiculturale

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ildellatv Il, ex ispettore capo dell’, si dimette dalla Polizia dopo un attentato che è costato la vita alla sua donna e l’uso delle gambe al più giovane dei suoi agenti. Non riuscendo a perdonarsi per l’accaduto,lascia Roma e si trasferisce a, dove tira avanti facendo il buttafuori nelle discoteche. Inizia così la fiction conLeo, diretta da Rolando Ravello. Ecco tutte le curiosità sullatv di Rai 1. Il? La biografia di...

Quando c’è la prossima puntata de Il Clandestino - Cerchi gli episodi de Il Clandestino in replica Ecco come recuperare la fiction crime con Edoardo Leo in onda in prima visione su Rai 1.tvserial

Il Clandestino, il cast della fiction di Raiuno - Il cast de il Clandestino, la nuova fiction di Raiuno con Edoardo Leo in onda a partire da lunedì 8 aprile 2024 ...tvblog

Il Clandestino è tratta da una storia vera - La serie televisiva Il Clandestino è tratta da una storia vera oppure no Scopriamo tutti i dettagli sulla trama.tvserial