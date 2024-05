Caso Scurati - cosa viene contestato a Bortone | l' ad Sergio smonta le polemiche

(Di giovedì 9 maggio 2024) Illegato alla mancata ospitata di Antonionel programma Rai Chesarà con il discusso monologo sul 25 aprile si arricchisce di nuovi capitoli. La conduttrice Serenaè stata raggiunta da una "lettera di contestazione", ha fatto sapere l'azienda, in riferimento al post pubblicato dalla giornalista sui propri profili social il 20 aprile. "Come da prassi nella contestazione si chiedono alla giornalista eventuali giustificazioni e chiarimenti", scrivono da Viale Mazzini in una nota in riferimento al post social con cuiha reso pubblica la cancellazione dell'intervento dello scrittore aprendo ilpolitico. La sinistra come da copione grida ancora una volta alla censura e al regime di TeleMeloni, mentre l'Amministratore Delegato della Rai, Roberto ...

