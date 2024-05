La Promessa anticipazioni dal 13 al 17 maggio | Cruz sospetta qualcosa di losco

(Di giovedì 9 maggio 2024) Se sei un appassionato della soap opera “La”, non puoi perderti ledelle puntate in onda dal 13 al 172024! Scopriamo insieme cosa accadrà nella vita dei protagonisti, tra amori impossibili, segreti nascosti e colpi di scena mozzafiato. Un Posto al Soledal 13 al 17: Roberto e Ida al culmine della sopportazione LaLunedì 132024 La tensione trae Margarita sarà alle stelle. La signora Lujàn farà di tutto per difendere la figlia Martina, ma nasconde un segreto che potrebbe sconvolgere le vite di tutti. Nel frattempo, Martina dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni, mentre un oscuro motivo porterà i cognati di ...

Nuova puntata di Piazzapulita in onda stasera, 9 maggio 2024 , su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli altri: l’inchiesta che ha ...

Uomini e Donne , Anticipazioni oggi , giovedì 9 maggio 2024 Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi , giovedì 9 maggio 2024 , alle ore 14,45 su Canale 5. Trono Classico e Over accorpati. Ma quali sono le Anticipazioni ...

Beautiful, anticipazioni 10 maggio 2024: Sheila a Bill, “non ti lascerò come le altre” - Beautiful, anticipazioni 10 maggio 2024: Sheila a Bill, “non ti lascerò come le altre” - Provata dal pensiero dei rischi che la minaccia di Bill (Don Diamont) comporterebbe per Taylor (Krista Allen), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) assicura alla madre che farà di tutto per garantirle un ...

La Promessa/ Anticipazioni puntata 10 maggio 2024: Cruz viene minacciata da Margarita - La Promessa/ anticipazioni puntata 10 maggio 2024: Cruz viene minacciata da Margarita - anticipazioni La Promessa, puntata in onda il 10 maggio 2024: Margarita minaccia Cruz di rivelare un segreto che la metterà in difficoltà ...

Incendio devastante all’Alpitronic di Bolzano: vigili del fuoco ancora in azione e indagini in corso - Incendio devastante all’Alpitronic di Bolzano: vigili del fuoco ancora in azione e indagini in corso - A 24 ore dallo scoppio del grande incendio che ha colpito l’Alpitronic di Bolzano, i vigili del fuoco sono ancora sul posto per monitorare la situazione e spegnere eventuali focolai. Tutta la notte, u ...