Basket Landini vola in semifinale

(Di giovedì 18 aprile 2024) Vincendo 62-61 a Genova cintro la Pgs Auxilium, la GinoLericiinnei playoff di Divisione Regionale 1. In campo per il Lerici allenato da Ricci e Bertelà: Poletto, Albanesi 17, Vignali, Omeragic 10, Gaspani L., Tripodi 10, Rege Cambrin 7, Sacchelli 7, Oddone, Putti 11. Aurora Chiavari, Rapallo e Tigullio le altre semifinaliste. Va invece allo spareggio nei playout il Follo, ko 71-57 a Casarza Ligure. Coach Rescigno ha fatto giocare: Santucci N., Pizzanelli, Pietrini, Gelmuzzi, Liberatore, Bardelli, Corradi, Di Benedetto, Moscatelli e Salvia.

