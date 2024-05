Nuova Tesla CyberSport | il CyberTruck in Italia diventa supercar?

(Di martedì 30 aprile 2024) Presentato pochi mesi fa il maxi pick upsta facendo ben parlare di sé. L’auto non è ordinabile il, ma il brand americano ha già pianificato un calendario di date per poter vedere dal vivo l’auto nel nostro Paese. Il tutto prenderà il via proprio nei prossimi giorni. Ecco le date: 3-5 maggio: Modena 6 maggio: Padova 7-8 maggio: Verona 10-13 maggio: Firenze 14-19 maggio: Roma 21-25 maggio: Milano Per poter toccare con mano labisognerà prenotare un appuntamento al seguente link. Per alcune tappe, sono previsti anche dei test drive di tutta la gamma. Ricordiamo che laha delle dimensioni davvero importanti. La lunghezza è di 5.682 millimetri, la larghezza di ...

