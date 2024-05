La nuova vita di Bella Hadid in Texas col fidanzato cowboy Adan Bañuelos

(Di venerdì 3 maggio 2024) La ventisettenne modella in un'intervista ad Allure ha parlato per la prima volta della sua «felicein» col trentacinquenne addestratore di cavalli che l'ha trasformata in una vera cowgirl

Personaggi TV. Le speranze che il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez possa aggiustarsi sembrano ormai svanite nel nulla. Da quando è scoppiato il caso del Pandoro-gate i due sono entrati in crisi e non ne sono più usciti. Lui si è comprato una nuova casa e ha lasciato l’attico di City Life ... Continua a leggere>>

La vita che Volevi: il trailer della serie Netflix di Ivan Cotroneo - Il colosso dello streaming Netflix ha diffuso nelle ore scorse il trailer ufficiale di La vita che Volevi, la serie made in Italy co-ideata e diretta da Ivan ... Continua a leggere>>

Alessia Marcuzzi ai David di Donatello, come era e come è diventata: età, altezza, figli, vita privata il gossip su De Martino e la carriera - Tutto è pronto per la 69esima edizione dei David di Donatello. Stasera in tv, venerdì 3 maggio, andranno in onda in diretta su Rai 1dalle 20.35 i Premi David di Donatello 2024. Continua a leggere>>

Jesolo, torna il Festival Aqua: 15 eventi all’alba e al tramonto - Tra gli ospiti il prof Schettini, Gloria Campaner, Mogol, Manuel Agnelli e Gianluca Gotto. Tema di questa edizione che si svolgerà dal 15 al 29 giugno ... Continua a leggere>>