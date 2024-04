Inter campione d’Italia - il godimento per la seconda stella e l’ombra di un futuro incerto | la storia infinita delle contraddizioni nerazzurre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Esiste una tendenza a sottolineare troppo poco le difficoltà che una squadra incontra per arrivare alla vittoria. Poi, quando arriva il successo, all’improvviso tutto diventa una “favola“, avvolta dai contorni dell’impresa e del prodigio. No, non è una favola quella dell’scudettata che conquista la. Sì, i campioniguidati da Simone Inzaghi in panchina e Beppe Marotta in società hanno dovuto superare mille difficoltà. E altrettante le intravedono all’orizzonte. Tutte riconducibili a un comune denominatore: Steven Zhang, diventato il secondo presidente più vincente dellanerazzurra insieme ad Angelo Moratti, ma oggi più che mai un presidente fantasma. È il tratto distintivo del folle ciclo vincente dell’di Suning: due scudetti, 7 trofei ...