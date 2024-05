(Di giovedì 9 maggio 2024) Leeuropee di2024 saranno le più importanti di sempre: arrivanouna legislatura di crisi ed emergenze, in primis il Covid e la guerra, e potrebbero portare a un importante cambiamento negli equilibri politici dell'Unione. Per comprendere al meglio ciò che sta succedendo, Fanpage.it ha realizzato unche lancia uno sguardo approfondito sulle dinamiche attuali, ipotizzandopotrebbero cambiare il volto dell'Unione Europea.

Il Pd e il nodo delle alleanze per le elezioni amministrative - Il Pd e il nodo delle alleanze per le elezioni amministrative - e solo dopo cercare di ampliare la coalizione al M5s. Alle amministrative (regionali comprese) i pentastellati non hanno mai il livello di consenso delle elezioni nazionali, ma si fermano alla metà o ...

Verso le elezioni: a Roveredo in Piano centrodestra diviso tra Cojazzi e Nadal. I "dem" appoggiano Biason - Verso le elezioni: a Roveredo in Piano centrodestra diviso tra Cojazzi e Nadal. I "dem" appoggiano Biason - ROVEREDO IN PIANO - Al netto delle rassicurazioni delle segreterie provinciali dei partiti, il centrodestra a Roveredo in Piano si presenta spaccato. Prova ne siano le presenze dell'ex vicesindaco ...

Inversione a EU, il podcast che vi racconta come cambierà l’Europa dopo le elezioni dell’8 e 9 giugno - Inversione a EU, il podcast che vi racconta come cambierà l’Europa dopo le elezioni dell’8 e 9 giugno - Le elezioni europee di giugno 2024 saranno le più importanti di sempre: arrivano dopo una legislatura di crisi ed emergenze, in primis il Covid e la guerra ...