Sinner e i soccorsi allo spettatore | malore durante match

ATP Miami - Uno spettatore sviene in tribuna, Sinner aiuta i soccorsi con acqua e ghiaccio. Cos'è successo - Resosi conto della situazione, Sinner si è prodigato per soccorrere la sfortunata tifosa facendo in modo che le arrivassero in fretta dell'acqua fredda, del ghiaccio e un asciugamano. La partita ...eurosport

Miami Atp, Sinner inarrestabile vola ai quarti di finale - Jannik Sinner vince ancora una volta e vola ai quarti di finale ... che ad un certo punto ha visto l’interruzione della partita per consentire di prestare i soccorsi ad una spettatrice che era svenuta ...metronews

Quando gioca Jannik Sinner contro Tomas Machac Programma, info e dove vederla in tv e streaming - TENNIS, MIAMI - Jannik Sinner sfida Tomas Machac ai quarti del Masters 1000 della Florida. Ecco tutte le informazioni sulla partita.eurosport