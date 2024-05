Infarto sul treno per il giovane prof di inglese più famoso di TikTok | cos’è successo a Davide Patron

(Di giovedì 9 maggio 2024) «C’è mancato poco». Così esordisce su Instagram, iler diventatoper le sue pillole social per riuscire a imparare l’. Il 24enne ha avuto un arresto cardiaco su unin partenza per Parigi ed è riuscito a salvarsi grazie al soccorso tempestivo dei passeggeri che aveva attorno. «Su quelper Parigi sabato mattina il tempo si è fermato e la mia vita se n’è quasi andata in mezzo secondo a causa di un arresto cardiaco. Se sto postando queste foto è solo grazie alle persone che si trovavano sullo stessoche hanno prontamente iniziato a farmi il massaggio cardiaco e salvarmi la vita grazie al defibrillatore fino all’arrivo dei paramedici», scrive in un lungo post sui suoi account social. Preoccupatissimi i ...

