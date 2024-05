Furgone sbanda e investe camioncino - un morto nel milanese

(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) – E' di une di un ferito il bilancio dell' incidente stradale avvenuto intorno alle 11.30 tra i comuni di Busto Garolfo e Parabiago in viale Lombardia al Km 3,6. nel. Un, per cause in corso di accertamento, ha perso improvvisamente il controllo su una curva andando a finire nella

Roma, 8 maggio 2024 – Un uomo è stato Investito alle 5 di oggi all’altezza del km 10250 sulla via del Mare , in direzione Ostia, da un furgone Volkswagen Transporter. Inutili i soccorsi, la vittima è morta sul colpo . L’umo non è stato ancora ...

Teramo - Un uomo di 59 anni ha perso la vita nella notte all'ospedale civile 'San Liberatore' di Atri (Teramo) a causa delle ferite riportate in un tragico incidente a Silvi (Teramo). La vittima, che era alla guida di una moto, si è scontrata con ...

E' accaduto tra i comuni di Busto Garolfo e Parabiago in viale Lombardia al Km 3,6. Un'altra persona è rimasta ferita E' di un morto e di un ferito il bilancio dell' incidente stradale avvenuto intorno alle 11.30 tra i comuni di Busto Garolfo e ...

Un morto e un ferito grave in incidente nel milanese - Un morto e un ferito grave in incidente nel milanese - E' di un morto e di un ferito grave il bilancio dell' incidente stradale avvenuto intorno alle 11.30 nel milanese tra i comuni di Busto Garolfo e Parabiago in viale Lombardia. All'altezza del Km 3,6, ...

Camion contro furgone tra Busto Garolfo e Parabiago: un morto e un ferito grave - Camion contro furgone tra Busto Garolfo e Parabiago: un morto e un ferito grave - Coinvolta anche un'auto E' di un morto e di un ferito grave il bilancio dell' incidente stradale avvenuto intorno alle 11.30 tra i comuni di Busto Garolfo e Parabiago. Un furgone, per cause in corso ...

Incidente stradale nel Milanese, furgone sbanda e investe un camionicino: 1 morto e 1 ferito - Incidente stradale nel Milanese, furgone sbanda e investe un camionicino: 1 morto e 1 ferito - È di un morto e di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 11.30 tra i comuni di Busto Garolfo e Parabiago in viale Lombardia al Km 3,6. nel Milanese.