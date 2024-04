Schianto a Miami | Messa venerdì a Urgnano per Giuseppe e per Kevin

(Di mercoledì 3 aprile 2024). Ore di apprensione per lo stato di salute diDrago e di dolore per la morte diGhidotti:5 aprile alle 20.30in parrocchia per stringersi intorno alle famiglie dei due ragazzi coinvolti in un incidente stradale negli Usa.

IN FLORIDA. Aveva 28 anni ed era di Urgnano. Ancora incerta la dinamica. In condizioni gravissime il compaesano che era con lui: Kevin Drago, 31 anni. (ecodibergamo)

Schianto a Miami, ore di angoscia per Kevin: «Mio figlio, un giramondo: spero solo che si riprenda» - Ha imparato le lingue sul campo, girando mezzo mondo: sa parlare spagnolo, inglese, tedesco, portoghese. Miami non è di certo l’ultimo dei suoi viaggi, nel suo futuro ci sono altre mete, altre persone ...ecodibergamo

