Inchiesta Transumanza | Svelata la Maxi Truffa ai danni dell' Unione Europea

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 9 maggio 2024) Pescara - Dopo un'indagine serrata condotta dalla Guardia di Finanza di Pescara, sotto la direzionea Direzione Distrettuale Antimafia di L'Aquila, giunge a termine l'operazione "" che ha scoperchiato un'intricata rete di frodi che coinvolge ben 75 soggetti e enti in tutta Italia. Dall'Abruzzo alla Campania, passando per il Trentino Alto Adige e la Puglia, un consorzio criminale è stato smascherato nell'operare unaaidel bilancio nazionale e comunitario. Si sospetta anche il coinvolgimentoa "mafia foggiana", data la vicinanza di alcuni partecipanti a figure interne a organizzazioni criminali del Gargano. L'indagine ha rivelato che l'associazione per delinquere, attiva dal 2014 e composta da 13 individui, avrebbe falsificato i requisiti necessari per ottenere contributi ...