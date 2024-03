Allarmi bomba nelle stazioni di Trani | Barletta e Bari Palese | inchiesta per terrorismo Direzione distrettuale antimafia

Nuoro, prefetto ai sindaci: "Non c'è un allarme attentati" - "La provincia di Nuoro non ha bisogno di Forze dell'ordine", ha detto il prefetto Giancarlo Dionisi ai sindaci ...sardegnalive

Treni in Romagna. Ritardi fino a 7 ore sulle lunghe percorrenze per gli Allarmi bomba in Puglia - RIMINI. Giornata di passione quella di oggi per pendolari e viaggiatori sulla linea ferroviaria adriatica. A causa degli Allarmi bomba del mattino ...corriereromagna

Terrorismo, Viminale: «Sorvegliati 39 foreign fighter rientrati in Italia». Perché lo Stato islamico rialza la testa e cos'è Isis-K - Torna alta l'attenzione sul terrorismo in Italia e nel mondo. Monitoraggio sul web per intercettare eventuali progetti ostili e la propaganda che stimola la radicalizzazione. Controlli elevati ...leggo