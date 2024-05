Toti arrestato | i nuovi corruttori dettano legge e la classe politica sta col cappello in mano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Correva l’anno 1983: pochi ricorderanno uno dei più clamorosi scandali pre-tangentopoli, l’arresto dell’allora Presidente della Regione Liguria, il socialista Alberto Teardo, cui fece seguito una pesante condanna per corruzione, concussione, associazione a delinquere. Oggi che una nuova inchiesta giudiziaria colpisce i vertici politici liguri qualcuno sarà forse interessato a rispolverarne la memoria, facendo paragoni. E’ un esercizio utile, perché la pratica della corruzione in Italia ha radici profonde e tenaci, e la comparazione può aiutarci a capire l’evoluzione sotterranea di questa malapianta. Nello scandalo di quarant’anni fa il boss socialista Teardo risultò essere il dominus incontrastato di un circuito di corruzione sistemica imperniato sul ruolo egemone dei partiti – quello socialista in particolare, decisivo per la formazione di ogni possibile maggioranza nel governo ...

“Senti Renato, io sono nelle mani di Giovanni per questi due supermercati qua. Per cui se vogliamo mettere il tuo vino devi parlare con Giovanni”. È la mattina del 17 marzo 2022 e Francesco Moncada, consigliere d’amministrazione di Esselunga e ...

