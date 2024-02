Non solo Moratti Acciaio | cibo o petrolio Quando l’impresa era un affare di famiglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Una lenta, costante, migrazione di rondini verso lidi più accoglienti. C’era una volta il tempo delle grandi dinastie del capitalismo lombardo. Proprietari di fabbriche, annodatori di destini per migliaia di operai. Un gruppo ristretto e solidamente vincolato di famiglie controllava l’industria. Su di loro vegliava la Mediobanca di Enrico Cuccia che tesseva alleanze e salvataggi. Oggi quelle aziende sono quasi tutte passate in altre mani, spesso estere. E i grandi di ieri ora sono, al massimo, investitori finanziari, gestori di partecipazioni. L’ultimo blasone ammainato è quello dei, sceso dalle torri di raffinazione della Saras dopo 62 anni. Il mito delva agli olandesi di Vitol per circa 600 milioni di euro. In soffitta il sogno texano di Angelo, il fondatore, il presidente dell’Inter degli anni di Herrera. Il figlio Massimo e i ...