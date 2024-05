Immaginaria Film Festival - al via la XIX edizione | ecco il programma

(Di giovedì 9 maggio 2024)ildella 19ªdeldel cinema a tematica lesbo e femminista della Capitale: 3 giorni di proiezioni per 33, dal 9 al 12 maggio Al via la XIXdiInternationalof Lesbians and Other Rebellious Women, che si terrà a Roma al Nuovo Cinema Aquila dal 9 al 12 maggio 2024. Ilsi avvale dei contributi di Trust Nel Nome della Donna, CGIL SLC, Istituto Svizzero e dei patrocini di UNAR, Gender Equality Plan Università della Tuscia, Centro Sperimentale di Cinematografia, Nuovo IMAIE, Ambasciata del Canada e Municipio Roma V, in partnership con MIXInternazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer. Il ...

Il film 'Non dirmi che hai paura', il secondo lungometraggio cinematografico diretto da Yasemin ?amdereli, in collaborazione con Deka Mohamed Osman, è l’ unico film a rappresentare l’Italia al Festival in Concorso al Tribeca film Festival 2024 nella ...

The Shrouds: di cosa parla il nuovo inquietante film di David Croneneberg - The Shrouds: di cosa parla il nuovo inquietante film di David Croneneberg - Di cosa parla The Shrouds Il nuovo film di David Cronenberg sarà presentato la prossima settimana al festival di Cannes 2024, e in attesa della premiere vi sveliamo tutto ciò che dovete spere su ...

Al Tribeca Film Festival arriva la “De Niro Con” per festeggiare gli 80 anni di Robert De Niro - Al Tribeca film festival arriva la “De Niro Con” per festeggiare gli 80 anni di Robert De Niro - Russell. L’amministratrice delegata del Tribeca film festival, Jane Rosenthal, ha commentato: Non riesco a pensare a un modo migliore di festeggiare gli 80 anni di Robert De Niro, mio caro amico nei ...