Edinnova, una rete per fare innovazione in edilizia: “Insieme per creare valore aziendale e di sistema”

Edinnova, una rete per fare innovazione in edilizia: “Insieme per creare valore aziendale e di sistema” (Di venerdì 23 febbraio 2024) creare ecosistemi collaborativi per i cantieri del futuro, mettendo le imprese operanti nel settore edile nelle condizioni di incontrare, conoscere e sperimentare le tecnologie abilitanti che si stanno affacciando sul mercato delle costruzioni e che già oggi possono creare valore. Questo l’obiettivo dell’incontro organizzato nel pomeriggio di giovedì 22 febbraio in Confindustria Bergamo da Edinnova, la rete per l’innovazione della filiera dell’edilizia promossa dall’associazione degli industriali bergamaschi e Ance Bergamo, supportata da RetImpresa, che punta a favorire la ricerca di base e applicata e il trasferimento tecnologico. Ad oggi, secondo un rapporto McKinsey, l’edilizia è al penultimo posto tra i settori interessati da processi di ... Leggi tutta la notizia su bergamonews (Di venerdì 23 febbraio 2024)ecosistemi collaborativi per i cantieri del futuro, mettendo le imprese operanti nel settore edile nelle condizioni di incontrare, conoscere e sperimentare le tecnologie abilitanti che si stanno affacciando sul mercato delle costruzioni e che già oggi possono. Questo l’obiettivo dell’incontro organizzato nel pomeriggio di giovedì 22 febbraio in Confindustria Bergamo da, laper l’della filiera dell’promossa dall’associazione degli industriali bergamaschi e Ance Bergamo, supportata da RetImpresa, che punta a favorire la ricerca di base e applicata e il trasferimento tecnologico. Ad oggi, secondo un rapporto McKinsey, l’è al penultimo posto tra i settori interessati da processi di ...

Altre Notizie

Edinnova, Marchetti: “Innoviamo in edilizia guardando a tecnologie abilitanti già presenti”: Il presidente Angelo Luigi Marchetti illustra gli obiettivi di Edinnova, la Rete per l’innovazione della filiera dell’edilizia promossa dall’associazione ... bergamonews

Video di Tendenza