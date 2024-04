‘Ultraminimal’ | torna Alessandra Celletti

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 30 aprile 2024) Nuovo viaggio ipnotico ed evocativo verso l’essenza della musica di, pianista e musicista romana di fama internazionale. Un itinerario sonoro nell’infinitamente piccolo già disponibile in tutti gli store che sarà stampato in vinile il 3 maggio in edizione limitata di sole 118 copie. L’artista romana eseguirà per la prima volta dal vivo i brani del nuovo lavoro discografico al Teatro Miela di Trieste il 15 maggio in occasione del festival dedicato a Erik Satie. A spingerla in questa nuova impresa il desiderio di recuperare l’essenza della musica, liberandola dal superfluo, da tutto ciò che è virtuosismo fine a sé stesso tentando qualcosa di estremo. Prendere ogni singola nota del suo pianoforte e trattare ciascun suono come fosse il prezioso elemento di un processo alchemico. Il risultato è ULTRAMINIMAL ? PIANO ESSENCE, un ...