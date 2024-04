Colpito dalla campana della chiesa durante festa patronale | giovane muore sul colpo | tragedia in Spagna

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 14 aprile 2024)in testache risuonava per dare il via ai festeggiamenti in occasionedel paese, così un 30enne spagnolo è morto in manierata tragica e assurda nelle score ore a Pinell de Brai. La vittima originario del luogo ma residente a Barcellona, era tornato nella sua città natale per partecipare ai festeggiamenti. Secondo le informazioni fornitepolizia locale, i Mossos d’Esquadra, ilsi era arrampicato sul campanile per aiutare a suonare la, seguendo una tradizione locale. Sfortunatamente, ha mal calcolato gli spazi, ricevendo unmortale alla testa. Subito dopo l’incidente, i presenti hanno tentato di ...