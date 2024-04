Atalanta | dopo il trionfo di Liverpool ora il sogno è la finale di Dublino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024)ora l’sogna. Ilnerazzurro, il 3-0 ad Anfield Road, rappresenta il passo decisivo verso ilche i nerazzurri inseguono dall’inizio di questa avventura europea: completare la ‘road to Dublin 2024’, approdare alla finalissima diil 22 maggio.adesso vicinissimo, perché il ritorno a Bergamo tra una settimana contro i Reds asfaltati in casa loro non dovrebbe riservare sorprese e in semila strada sarà in discesa contro la vincente tra Benfica e Marsiglia.vicinissimail capolavoro di Anfield in una serata perfetta, unica, quasi irripetibile, ma attenzione a dirlo perché in questi anni la Dea ha sempre spostato avanti l’asticella: ...