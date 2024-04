Challengers domina il box office italiano | supera il milione di euro in soli 4 giorni

(Di domenica 28 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Box: incassi stellari per il film di Guadagnino con Zendaya. Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie

Incassi Italia: challengers in testa sabato, oltre un milione in tre giorni - challengers guida la classifica italiana sabato 27 aprile, salendo così oltre il milione di euro complessivi in tre giorni ...

Box office USA: il dramma tennistico challengers punta a scendere in campo con un'apertura da 15 milioni di dollari - Il dramma tennistico challengers è sulla buona strada per offrire un impressionante debutto da 15 milioni di dollari al botteghino statunitense questo fine settimana. Il film di Amazon MGM Studios ha ...

challengers: il film di Luca Guadagnino è un successo al botteghino - Il nuovo dramma romantico challengers, diretto da Luca Guadagnino e interpretato da Zendaya, ha debuttato nelle sale cinematografiche.

