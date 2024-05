Il Consorzio del Barolo si affida allo Svitato Sergio Romano Tra i nodi da sciogliere lo spostamento a Nord dei vigneti

(Di giovedì 9 maggio 2024)è il nuovo presidente deldi tutelaBarbaresco Alba Langhe e Dogliani. Dopo anni da consigliere è arrivata una nuova occasione che lo storico produttore diha scelto di cogliere. «Ho sempre creduto nella squadra - commentaal Gambero Rosso - soprattutto nel lavoro di squadra e questa è un’ottima opportunità per essere concreti. Ilè un organo molto importante e dopo anni ho deciso di mettermi in gioco. Certo - continua- l’impegno è tanto ma cercherò di conciliare ed onorare questo mio nuovo ruolo». Succede al presidente uscente Matteo Ascheri. Germano fa parte degli Svitati Germano è un produttore di lunga data a Serralunga d’Alba. Ha ereditato l’azienda di famiglia – la Ettore Germano - che oggi conduce con la ...

