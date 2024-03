Spostiamo a Nord il Barolo | la proposta spacca il Consorzio e non solo

(Di lunedì 25 marzo 2024) C’è maretta tra i produttori delle Langhe,ti sull’ipotesi di eliminare il tradizionale divieto di impiantare vigneti di Nebbiolo atti ao Barbaresco nei versanti collinari esposti al. La ratio della modifica – all’interno del pacchetto di riforme proposto daldi tutela - è lo stravolgimento climatico che, a causa dei periodi prolungati di siccità che rischiano di danneggiare irrimediabilmente le produzioni (all'inizio di febbraio Federica Boffa di Pio Cesare ha lanciato l’allarme con un’intervista al Gambero Rosso), spinge a cercare condizioni di allevamento delle viti compatibili con l’esplosione del caldo e l’assenza di piogge. Per prevenire le critiche, Matteo Ascheri, presidente del, precisa che la superficie vitata die Barbaresco ...

