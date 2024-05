Ida Platano e Alessandro si sono sentiti dopo UeD? la clamorosa segnalazione

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 9 maggio 2024) In questi giorni a Uomini e Donne andranno in onda le fatidiche puntate in cui verrà a galla tutta la verità sulladi Mario Cusitore. Intanto, però, la vita dei protagonisti del talk show è già tornata alla normalità, in quanto tutto è stato registrato un po’ di tempo fa. In queste ore, proprio su Idatrapelate delle indiscrezioni davvero sconcertanti che riguarderebbero un possibile riavvicinamento conVicinanza. Ecco cosa è emerso. Lainaspettata su IdaVicinanzaaver rifiutato di fare la pace con Mario Cusitore nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, Idaha avuto davvero dei contatti con il suo ex ...