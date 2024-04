Gossip Uomini e Donne - Pierpaolo Siano ha già dimenticato Ida Platano con un’altra donna? La segnalazione

(Di martedì 30 aprile 2024)ha abbandonatoprima che Idadecidesse di terminare il suo percorso da tronista e sembra abbia già voltato pagina. L’ex corteggiatore si è reso protagonista di unapoco dopo aver lasciato il programma ed ora si pensa che abbia una fidanzata. Ma andiamo nei dettagli e vediamo anche perché non ha voluto continuare a corteggiare la tronista.si auto elimina e alimenta i sospetti Come rivelano le anteprime fornite da Lorenzo Pugnaloni, durante la registrazione del trono classico didel 23 aprile 2024si è auto eliminato ...

A Uomini e Donne nuova scossa di terremoto per trono di Ida Paltano. È successo tutto poco fa: un fatto che ha del clamoroso. Coinvolto stavolta Pierpaolo Siano , il corteggiatore che aveva dato meno grattacapi alla parrucchiera bresciana. Non si sa al momento se lei sia venuta già a conoscenza di ... Continua a leggere>>

Il cavaliere di Ida Platano ha condiviso alcune Ig Stories che hanno fatto molto mormorare il web. Intanto, nella registrazione odierna di Uomini e Donne , l'ex dama del trono over potrebbe dire addio al dating show. Continua a leggere>>

Nella nuova puntata di Uomini e Donne , in onda oggi su Canale5, Pierpaolo Siano ha assistito all'ennesima prova dell'interesse di Ida Platano per il rivale Mario Cusitore. Stufo, il corteggiatore ha lanciato un ultimatum alla tronista e ha deciso di lasciare il programma ! Ecco cosa è successo! Continua a leggere>>

uomini e Donne, Pierpaolo siano abbandona il programma: l'ultimatum a Ida Platano! [VIDEO] - Nella nuova puntata di uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Pierpaolo siano ha assistito all'ennesima prova dell'interesse di Ida Platano per il rivale Mario Cusitore. Stufo, il corteggiatore ha l ...

Continua a leggere>>

Due uomini hanno costruito una piscina a forma di chiocciola: il video in timelapse - Il video in timelapse riprende i lavori di scavo e di decorazione di una singolare piscina a forma di chiocciola. La clip è stata pubblicata su TikTok dal canale @momentsgang, un account in cui si ...

Continua a leggere>>

Pierpaolo siano, lite con Ida Platano a uomini e Donne: poi lascia lo studio/ Maria De Filippi lo difende - Pierpaolo siano lancia un avvertimento ad Ida Platano prima di lasciare lo studio: Maria De Filippi lo difende mentre Tina Cipollari punge la tronista.

Continua a leggere>>