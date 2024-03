Brembo chiude il 2023 con ricavi che sfiorano i 4 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024)ilconpoco sotto i 4di euro (3,85), con una crescita del 6,1% rispetto all'anno precedente. L'utile netto sale a 305 milioni, in aumento del 4,2% rispetto al 2022.archivia unche "conferma il trend di crescita dell'azienda", spiega il presidente esecutivo diMatteo Tiraboschi. Il Cda ha convocato l'assemblea degli azionisti per il 23 aprile. Tra i punti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio e la proposta di un dividendo di 0,30 euro per azione.