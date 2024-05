Guida TV | programmi di stasera - mercoledì 8 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di mercoledì 8 maggio 2024) 1aitv della prima serata di oggi,8.5.24, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Una, nessuna, centomila in Arena Film RAI2 Delitti in Paradiso Serie TV RAI3 Chi l’ha visto? Attualità RETE4 Fuori dal Coro Attualità CANALE5 Una famiglia vincente – King Richard Film ITALIA1 La Pupa e il Secchione Show Reality Show LA7 Speciale 25 Aprile – Mussolini il Capobanda Documentario REALTIME The Real Housewives di Roma Docureality CIELO Earthstorm Film TV8 Bruno Barbieri – 4 Hotel Show NOVE Come ti ammazzo il bodyguard Film