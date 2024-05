I processi a Trump vanno male Ma per i dem

Si potrebbe quasi parlare del ritorno di The Donald sotto i riflettori. Donald Trump si avvia alle elezioni politiche in una posizione politica invidiabile. L'ex presidente è in vantaggio...

New Yorl, 11 apr. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha leggermente ampliato il suo vantaggio su Donald Trump in vista delle elezioni presidenziali di novembre mentre sul candidato repubblicano pesano i quattro processi penali ...

Trump incassa un altro rinvio, per il processo in Georgia - trump incassa un altro rinvio, per il processo in Georgia - Donald trump ottiene il rinvio di un altro dei suoi processi, dopo quello (sine die) per le carte segrete di Mar-a-Lago. Una corte d'appello ha accolto la sua richiesta di esaminare l'impugnazione ...

