(Di giovedì 11 aprile 2024) New Yorl, 11 apr. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joeha leggermente ampliato il suo vantaggio su Donaldin vista delle elezioni presidenziali di novembre mentre sul candidato repubblicano pesano i quattropenali a carico, di cui uno comincerà lunedì, incentrato sui fondi neri alla ex pornostar. Nell’ultimoo pubblicato da Reuters/Ipsos,registra un salto di quattro punti in avanti e passa dal 37% che registrava a marzo al 41%, mentreè sceso al 37%. Circa il 22% degli elettori registrati nelo ha affermato di non aver scelto un candidato e di propendere per opzioni di terze parti o di non votare affatto. Idelle ultime settimane tuttavia stanno rilevando che più i media danno ...

Le elezioni americane previste per il novembre di quest’anno saranno un vero e proprio punto di svolta. L’esito di queste sarà significativo per stabilire Quale forma assumerà la politica estera di ... (formiche)

New York, 20 mar. (askanews) – Per celebrare il 14° anniversario dell’entrata in legge dell’Affordable Care Act (ACA), noto come Obama care, la campagna elettore del presidente americano Joe Biden ... (ildenaro)

Usa2024, Biden guida i sondaggi, Trump sotto tono per i processi - New Yorl, 11 apr. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha leggermente ampliato il suo vantaggio su Donald Trump in vista ...notizie.tiscali

Elezioni Usa 2024, da Trump che attacca elettori ebrei che sostengono Biden all'incertezza sulla Carolina del Nord - Uno Trump attacca gli elettori ebrei che sostengono Biden “Mercoledì Donald Trump si è scagliato contro gli elettori ebrei che sostengono il Presidente Joe Biden e ha definito le elezioni di quest’ann ...informazione

Sull'aborto una spinta per Biden. L'equilibrismo può costare caro a Trump - Il conflitto su Roe vs. Wade non fa parte di quella “guerra culturale” tutta ideologica come per la teoria gender e le rivendicazioni lgbt. Riguarda piuttosto ...huffingtonpost