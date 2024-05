I conservatori e la destra nazionalista formano un governo di coalizione in Croazia - I conservatori e la destra nazionalista formano un governo di coalizione in Croazia - L’8 maggio il partito conservatore Hdz del primo ministro uscente Andrej Plenkovic ha concluso un accordo con una formazione della destra nazionalista per un governo di coalizione, dopo le elezioni le ...

La Macedonia del Nord vira a destra (e si allontana dall'Ue) - La Macedonia del Nord vira a destra (e si allontana dall'Ue) - Eletta la prima presidente donna della storia, Gordana Siljanovska Davkova, e la maggioranza del parlamento va ai sovranisti, che potrebbero riaccendere le tensioni con Grecia e Bulgaria, complicando ...

Il mito della Conquista. La chiesa del Cristo Salvatore in Chora, a Istanbul, trasformata in moschea - Il mito della Conquista. La chiesa del Cristo Salvatore in Chora, a Istanbul, trasformata in moschea - Con Erdogan al potere il numero di moschee e scuole di formazione religiosa è proliferato enormemente. Le tasse su tabacco e alcol sono salite alle stelle.