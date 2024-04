Basket | in serie C il CUS Pisa supera Fucecchio e va ai play-out come testa di serie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024), 14 aprile 2024 – Missione compiuta per il Cosmocare CUS, che, a S.Miniato, stende la diretta concorrente Folgore, nell’ultima giornata della seconda fase del campionato diC, propedeutica ai-out per la salvezza. In un turno che poteva riservare agli universitari ben quattro diversi posizionamenti finali, il quintetto di Vincenzini, grazie alla sconfitta di Bottegone, ha pescato il migliore e affronterà, con il vantaggio della bella in casa, l’ultima dell’altro girone, Synergy Valdarno, già battuta due volte nella regular season. A differenza della gara di andata, persa allo scadere per unadi ingenuità, l’ultima delle quali aveva permesso a Ghiarè il sorpasso con 23 punti personali, il Cus è apparso sempre ...